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Путин оценил работу Шойгу на посту министра обороны РФ

Путин поблагодарил Шойгу за строительство новых Вооруженных сил

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил секретаря Совета безопасности России и экс-министра обороны страны Сергея Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил (ВС). Об этом пишет РИА Новости.

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, про приданию им нового облика», — сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

По словам главы государства, ни у кого нет сомнений в том, что облик ВС РФ создается применительно «к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы»

Лидер страны выразил уверенность, что все задачи по развитию российской армии будут выполнены.

14 мая кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов заявил, что современная система ВС РФ, которая сегодня успешно достигает намеченных целей, была создана под руководством Шойгу.

12 мая президент Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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