Жена Петросяна чуть не попала в аварию

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что чуть не попала в аварию.

Брухунова заявила, что ее таксист практически наехал на пешехода. Он затормозил в полуметре от людей.

«Сейчас чуть Богу душу не отдала, вот честное слово», — поделилась жена юмориста.

По словам Брухуновой, она ударилась головой из-за резкого тормоза водителя.

«Я влетела лбом в впереди стоящее кресло. Это было ужасно! Не то чтобы мне больно, просто я стрессонула», — рассказала супруга комика.

В феврале 2023 года Брухунова призналась, что страдает от аллергии с детства. Супруга артиста борется с заболеванием с 3 лет. В связи с этим, поклонники решили дать свои советы о лечении. Однако женщина попросила фанатов не говорить ей, что делать. По словам супруги юмориста, она уже давно борется с аллергией — испробовала многое и ходила к различным врачам.

В апреле 2024 года Брухунова сообщила, что не может носить каблуки на постоянной основе. Жене артиста пришлось отказаться от данного элемента гардероба после серьезной операции. Ей удалили вены из правой ноги.

Ранее стало известно имя дочери Петросяна.