Экс-генсек НАТО предложил использовать ПВО Польши и Румынии для помощи Украине

Государства--члены НАТО Польша и Румыния могли бы задействовать свои системы противовоздушной обороны (ПВО) в целях оказания помощи Украине. С таким предложением выступил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью британской онлайн-газете iNews.

«Мы можем <...> помочь украинцам сбивать прибывающие российские дроны и ракеты», — утверждает экс-генсек.

По мнению Расмуссена, это можно делать на территории НАТО, без отправки армейского контингента на поле боя на Украину.

Он предлагает использовать ракеты-перехватчики с территорий Польши и Румынии, так как страны альянса в состоянии более эффективно «защищать западную часть Украины», а также военную промышленность республики.

Помимо того, бывший генсек военно-политического блока призвал к увеличению объемов оборонной помощи Киеву. В частности, он говорит о ракетах большой дальности, тяжелых боевых танках и истребителях.

Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о возможном размещении ЗРК Patriot в Харькове.

Ранее Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.