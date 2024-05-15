Эстонские таможенники не позволили женщине провезти в страну георгиевскую ленту

Эстонские таможенники не дали гражданке Латвии провезти в страну георгиевскую ленту и пилотку с красной звездой. Об этом сообщает BaltNews.

Женщине разрешили проехать в Эстонию, однако символику Дня Победы у нее изъяли.

Как сообщает издание, на эстонской границе у людей регулярно изымают советскую и российскую символику. Обычно за нее штрафуют, суммы достигают €400.

До этого полиция Эстонии перед Днем Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию символики, связанной с РФ.

Незадолго до этого сообщалось, что литовские пограничники не впустили в Литву вагон со знаком Z.

Отмечается, что на железнодорожном КПП на станции Кяна близ Белоруссии литовские пограничники отцепили от товарного состава, который вез товары в Калининградскую область, вагон с символом Z.

Ранее на Украине полиция не пустила пенсионерку к мемориалу из-за советской символики на одежде.