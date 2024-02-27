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Басков высмеял Киркорова: «Натуральный седой»

Певец Николай Басков подшутил над новым образом Филиппа Киркорова

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Архив пресс-службы, скрин из шоу «Конфетка»

Певец Николай Басков на шоу «Конфетка» от ТНТ пошутил над новым образом певца Филиппа Киркорова, который похвастался в эфире своей короткой стрижкой и блондинистыми волосами. Выпуск эпизода опубликован на Rutube.

«Ты теперь можешь петь мою песню: «Натуральный седой. Я знаменит и холостой», — сыронизировал Басков.

До этого сообщалось, что Басков и Киркоров на шоу «Конфетка» исполнили дуэтом песню конкурсанта Виталия Волкова. Музыканты также появились на сцене в одинаковых пестрых пиджаках. Композиция не победила в шоу, но артисты в эфире договорились, что сами подарят автору 300 тыс. рублей.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ. В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

Ранее сообщалось, что дочери Василия Шукшина поборются в суде за права на произведения писателя.

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