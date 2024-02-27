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Ливанов раскрыл гонорар за роль Шерлока Холмса

Актер Ливанов рассказал, что получил гонорар по высшей ставке за Шерлока Холмса

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Ленфильм

Актер Василий Ливанов признался, что во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона» получал гонорар по высшей ставке. Его слова передает aif.ru.

«Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. К тому времени, когда я снимался в «Холмсе», у меня уже давно была высшая ставка», — заявил актер.

Ливанов разуверил, что артисты, особенно в советское время, были готовы работать за идею. Он заявил, что актерам важен гонорар — его сумма показывает, сколько артист наработал в кино и какое впечатление производит его искусство на зрителя.

Помимо прочего, Ливанов вспомнил, что роль Шерлока Холма «аукнулась» ему еще орденом Британской империи. По словам артиста, приказ подписывала лично Елизавета II.

В конце декабря 2023 года Ливанов рассказал, что однажды поссорился с режиссерами Андреем Тарковским и Андреем Кончаловским.

По словам актера, Кончаловский и Тарковский украли у него идею снять фильм про иконописца Андрея Рублева. Режиссеры втайне от него написали сценарий к картине. Артисту было «очень неприятно» из-за сложившейся ситуации, однако вскоре Кончаловский сделал шаг к примирению.

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