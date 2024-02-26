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Юлия Савичева заявила об актуальности «Новой Фабрики звезд»

Певица Савичева: «Новая Фабрика звезд» стала актуальной из-за моды на 2000-е

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Личный архив

Певица Юлия Савичева заявила в беседе с teleprogramma.pro, что «Новая Фабрика звезд» сейчас будет актуальна.

Савичева считает, что проект получится рейтинговым из-за моды на конец 90-х и начало 2000-х. Она отметила, что эти тенденции сейчас отражаются в музыке.

«Думаю, что такой же интерес будет и к «Фабрике» сейчас опять. Может, не настолько глобально, как раньше, но будет», — отметила артистка.

Продюсер Иосиф Пригожин также предрек «грандиозный успех» перезапуску «Фабрики звезд». Он н уверен, что после проекта в российском шоу-бизнесе появятся новые звезды.

Пригожин назвал потрясающими идею проекта, выбранный формат и состав наставников. Он заявил, что Сергей Шнуров и Сергей Жуков создадут «очень мощные команды».

14 февраля стало известно, что блогерша Регина Тодоренко станет ведущей музыкального проекта «Новая Фабрика звезд». Тодоренко призналась, что хотела стать ведущей этого проекта. Ее кандидатуру поддержал создатель «Фабрики звезд» Илья Бачурин. «Новая Фабрика звезд» стартует на телеканале ТНТ 3 марта.

Ранее стало известно, кто станет вторым ведущим «Новой Фабрики звезд».

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