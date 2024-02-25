Телеканал ТНТ перезапустит проект «Наша Russia»

Генеральный директор телеканала ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что на канале будет перезапущена программа «Наша Russia». Об этом пишет РИА Новости.

«Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение «Наша Russiа», — сообщил Водахов.

До этого комик и шоумен Гарик Мартиросян заявил в беседе с News.ru, что не стоит идти на радикальные меры ради возвращения былой славы. Мартиросян посоветовал заниматься любимым делом, чтобы вернуть популярность.

Мартиросян начал свою комедийную карьеру в 1993 году, выступая в команде КВН «Новые армяне». В 2005-м он стал автором и ведущим проекта Comedy Club. В 2017-м артист покинул программу. Юморист участвовал в таких шоу, как «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Танцы со звездами», «Маска», «Конфетка». Мартиросян также пробовал себя в кино. Он снимался в картинах «Наш Двор 3», «Наша Russia», «Универ», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все».

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