Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Телеканал ТНТ перезапустит проект «Наша Russia»

Гендиректор ТНТ Водахов: телеканал перезапустит проект «Наша Russia»

close
100%
ТНТ

Генеральный директор телеканала ТНТ Аркадий Водахов сообщил, что на канале будет перезапущена программа «Наша Russia». Об этом пишет РИА Новости.

«Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение «Наша Russiа», — сообщил Водахов.

До этого комик и шоумен Гарик Мартиросян заявил в беседе с News.ru, что не стоит идти на радикальные меры ради возвращения былой славы. Мартиросян посоветовал заниматься любимым делом, чтобы вернуть популярность.

Мартиросян начал свою комедийную карьеру в 1993 году, выступая в команде КВН «Новые армяне». В 2005-м он стал автором и ведущим проекта Comedy Club. В 2017-м артист покинул программу. Юморист участвовал в таких шоу, как «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Танцы со звездами», «Маска», «Конфетка». Мартиросян также пробовал себя в кино. Он снимался в картинах «Наш Двор 3», «Наша Russia», «Универ», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все».

Ранее Бузова пожаловалась на выматывающие съемки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами