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Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на телешоу дуэтом в одинаковых пиджаках

Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков спели дуэтом на шоу «Конфетка»

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Архив пресс-службы, скрин из шоу «Конфетка»

Певец Филипп Киркоров на шоу «Конфетка» исполнил дуэтом песню с Николаем Басковым, они выступили в одинаковых пиджаках.

В рамках шоу на сцене появился Виталий Волков, который исполнил свой авторский трек в образе алкоголика. При этом сам исполнитель заверил, что трек посвящен Анне Карениной, которая влюбилась во Вронского в романе Льва Толстого. Перепеть песню решились Киркоров и Басков, они даже надели одинаковые яркие пиджаки, чтобы исполнить кавер в стиле романтического шансона. Звезды даже договорились, что если песня не победит в телешоу, то они сами подарят автору 300 тысяч рублей.

В шоу «Конфетка» песни никому не известных артистов исполняют звезды. В каждом выпуске зрители видят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а после — 5 номеров от артистов, переделавших эти песни в настоящие «конфетки». Авторы лучших выступлений получают приз в 300 тысяч рублей.

16 февраля стало известно, что Киркоров сохранил за собой место в жюри «Маски». К нему также присоединились певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез. Премьера шоу состоялась 18 февраля на телеканале НТВ. В новых выпусках артист сменил образ: отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

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