Успенская сообщила о болезни Розенбаума

Певица Любовь Успенская призналась, что артист Александр Розенбаум и ее дочь Татьяна Плаксина не смогли посетить большой концерт исполнительницы из-за болезни. Ее слова передает The Voice.

«К сожалению, заболел Розенбаум — у него ковид. Он не смог приехать. И моя дочь тоже лежит с температурой...» — заявила артистка.

Она добавила, что сама недавно переболела коронавирусной инфекцией, поэтому чувствовала себя тревожно перед выступлением. По словам Успенской, несмотря на то, что она уже выздоровела, голос все-таки иногда подводит.

24 февраля Успенская выступила в Crocus City Hall с концертом в честь своего 70-летия. На нем она, в частности, исполнила композицию «Сила моя со мной», слова к которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позднее дипломат вспомнила, что на написание этой песни ее вдохновила сама Успенская — в разговоре с Захаровой певица четко произнесла фразу: «Сила моя со мной». По словам Захаровой, именно на эту фразу «были нанизаны» переживания женщины, которая прошла через «многие жизненные трудности» и нашла в себе силы ответить на вызовы судьбы.

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