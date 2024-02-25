Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Успенская сообщила о болезни Розенбаума

Певица Любовь Успенская заявила, что Розенбаум заболел COVID-19

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

Певица Любовь Успенская призналась, что артист Александр Розенбаум и ее дочь Татьяна Плаксина не смогли посетить большой концерт исполнительницы из-за болезни. Ее слова передает The Voice.

«К сожалению, заболел Розенбаум — у него ковид. Он не смог приехать. И моя дочь тоже лежит с температурой...» — заявила артистка.

Она добавила, что сама недавно переболела коронавирусной инфекцией, поэтому чувствовала себя тревожно перед выступлением. По словам Успенской, несмотря на то, что она уже выздоровела, голос все-таки иногда подводит.

24 февраля Успенская выступила в Crocus City Hall с концертом в честь своего 70-летия. На нем она, в частности, исполнила композицию «Сила моя со мной», слова к которой написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позднее дипломат вспомнила, что на написание этой песни ее вдохновила сама Успенская — в разговоре с Захаровой певица четко произнесла фразу: «Сила моя со мной». По словам Захаровой, именно на эту фразу «были нанизаны» переживания женщины, которая прошла через «многие жизненные трудности» и нашла в себе силы ответить на вызовы судьбы.

Ранее бывший муж Бузовой сообщил о проблемах со спиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами