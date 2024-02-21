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Сумма недоимки по делу Блиновской оказалась на 12 млн меньше

Сумма недоимки по делу блогерши Блиновской составила около 906 млн рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сумма недоимки по делу Елены Блиновской оказалась на 12 миллионов меньше изначально установленной суммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экономическую экспертизу, проведенную по уголовному делу в отношении обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей блогершию

Изначально следственным органом сумма недоимки по делу Блиновской была установлена в размере около 918 млн рублей, а после дополнительной проверки — 907 млн рублей.

Теперь, установила экспертиза, сумма недоимки по результатам проведенной экономической экспертизы составила чуть более 906 млн рублей — еще на миллион меньше.

По делу о неуплате налогов в 2023 году Блиновской назначили домашний арест. Ей было запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. 22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники» — следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как блогер провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, Блиновская общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Ей грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Накануне адвокат рассказал, когда должны завершить следствие по делу Блиновской.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими.

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