Сумма недоимки по делу Блиновской оказалась на 12 млн меньше

Сумма недоимки по делу Елены Блиновской оказалась на 12 миллионов меньше изначально установленной суммы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экономическую экспертизу, проведенную по уголовному делу в отношении обвиняемой в неуплате налогов и неправомерном обороте средств платежей блогершию

Изначально следственным органом сумма недоимки по делу Блиновской была установлена в размере около 918 млн рублей, а после дополнительной проверки — 907 млн рублей.

Теперь, установила экспертиза, сумма недоимки по результатам проведенной экономической экспертизы составила чуть более 906 млн рублей — еще на миллион меньше.

По делу о неуплате налогов в 2023 году Блиновской назначили домашний арест. Ей было запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью. 22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники» — следствие запросило изменение условий на СИЗО после того, как блогер провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу. По версии обвинения, Блиновская общалась с этим человеком, несмотря на запрет суда. Ей грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

Накануне адвокат рассказал, когда должны завершить следствие по делу Блиновской.

Ранее Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с близкими.