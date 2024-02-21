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Кологривый бросил жену ради Муцениеце: «Потерял голову»

КП: женатый актер Кологривый состоял в отношениях с Муцениеце

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актеры Никита Кологривый и Агата Муцениеце состояли в непродолжительных отношениях, несмотря на то, что звезда «Слова пацана» был женат. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники.

«Они сблизились на съемках фильма «Я — медведь». Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться», — рассказал знакомый актрисы, отметив, что роман закрутился летом.

Источник добавил, что Кологривый «потерял голову» от Муцениеце, однако бывшая супруга Павла Прилучного не захотела серьезных отношений с женатым актером.

«А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался», — подчеркнул источник.

Издание kp.ru отмечает, что сейчас Муцениеце встречается с миллионером Владимиром Перельманом. Актриса и ресторатор дважды вместе выходили в свет. Первые слухи об их романе появились после того, как Муцениеце и Перельман посетили званый ужин в честь выхода проекта «Тонкий вкус». Спустя неделю знаменитости вместе позировали на премьере комедии «Честный развод. Бенефис» в кинотеатре «Художественный».

Агата Муцениеце состояла в браке с актером Павлом Прилучным. В мае 2020 года артисты развелись. У звезд есть двое общих детей: 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия. Они живут с матерью, однако регулярно общаются с отцом.

Ранее сообщалось, что Александр Ревва уехал из России.

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