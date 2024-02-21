Ковальчук заговорила о перерождении после расставания с Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост по случаю своего 31-летия, в котором намекнула на перерождение после расставания с комиком Гариком Харламовым.

«Мне сегодня исполняется 31 год, а такое чувство, что я родилась заново. Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после», — заявила звезда «Беспринципных».

Она призналась, что без ума от новой себя и пожелала перерожденной Катерине доброго пути. Поклонники порадовались за актрису и поздравили ее с днем рождения.

Свой пост актриса сопроводила видеороликом, на котором она радостно бежит по дороге вперед. По данным СМИ, ролик сделан на Гавайях, где артистка отдыхает с друзьями.

В начале февраля Гарик Харламов в шоу «Натальная карта» сообщил о расставании с актрисой Катериной Ковальчук. Шоумен начал встречаться с девушкой через месяц после официального расторжения брака с актрисой Кристиной Асмус. Мать телеведущего одобрила его новую избранницу.

Первой женой телеведущего была Юлия Лещенко, с которой он прожил в браке два года, а второй — Асмус, пара рассталась в 2020 году. От актрисы у шоумена есть дочь Анастасия.

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