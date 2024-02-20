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Иск к Киркорову на 2 млн рублей планируют отозвать после его поездки в ДНР

РАО планирует отозвать иск к Киркорову на 2 млн рублей после его поездки в ДНР

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Российское авторское общество (РАО) отказалось от иска на 2 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову после того, как он посетил Донбасс. Об этом пишет Daily Storm со ссылкой на данные из картотеки Арбитражного суда города Москвы.

По данным издания, представители РАО подали ходатайство об отзыве иска в отношении Киркорова накануне, при этом решение по этому вопросу еще не принято.

РАО подало иск на певца в конце декабря 2023 года на фоне того, что он принял участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. В организации уточнили, что певец не выплатил вознаграждения авторам 13 песен, которые он исполнил в Кремле с 27 по 30 апреля 2022 года.

13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки и сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь». При этом военные остались недовольны: актриса Яна Поплавская опубликовала видеообращение участников СВО, в котором те призвали Киркорова сменить «костюмы с перьями» на военную экипировку.

Ранее автор спетой Киркоровым песни «Снег» в Донбассе раскритиковала исполнителя.

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