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Ида Галич рассказала о страстном романе с иностранцем

Телеведущая Ида Галич заявила, что у нее был роман с австралийцем

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Пресс-служба Кинопоиск

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в шоу «Натальная карта», что у нее был роман с австралийцем.

Галич назвала свои отношения с иностранцем классным и страстным, отметив, что все было «супер». Однако блогерша не смогла продолжить роман. Она объяснила, что не хотела строить что-то серьезное с человеком, который не разделял ее менталитет.

Таролог Олеся Иванченко заявила, что задачей Галич на эту жесть является реализация в семье. По словам телеведущей, она думала, что выйдет замуж на всю жизнь, однако так не получилось.

«Во второй раз получится? Да? Хочу до конца жизни!» — отметила телеведущая.

Иванченко уточнила, что ради этого Галич придется пожертвовать временем, которое она уделяет карьере. Блогерша назвала это странным. Она объяснила, что уже «приносила себя жертву во имя семьи», но это ни к этому не привело.

«Я выбирала не себя», — поделилась блогерша.

В 2018 году Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева. В феврале 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся. Телеведущая сохранила дружеские отношения с бывшим мужем. Она заявляла, что не препятствует общению сына и его отца.

Ранее Ида Галич назвала «лучшим решением» развод с мужем.

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