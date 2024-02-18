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Андрей Губин планирует отправиться на гастроли за 700 тысяч рублей

Mash: певец Губин намеревается возобновить карьеру после многолетнего перерыва

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andrey_gubin_fangruppa/vk.com

Певец Андрей Губин планирует возобновить карьеру в 2024 году и дать гастроли за 700 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, артисту предстоит побороть проблемы с дикцией и мимикой, чтобы иметь возможность выступать перед публикой. Организаторы готовят программу и надеются, что Губин поправит здоровье к началу тура, пишет Mash.

При этом в августе 2023 года сам Губин заявлял, что не планирует возобновлять карьеру. Исполнитель признался, что создает новую музыку, но не собирается ее исполнять на сцене. Музыкант хочет передать свое новое творчество молодому исполнителю.

Одной из причин, по которой исполнитель не хочет возвращаться на сцену, он назвал проблемы со здоровьем. По словам Губина, у него нет ухудшений, но в целом певец назвал свое состояние нестабильным.

Врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, Губин заявлял о проблемах с сердцем.

Ранее актер Никита Кологривый признался, что хочет лично встретиться с Путиным.

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