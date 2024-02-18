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В Нижнем Новгороде отменили концерт Feduk

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Feduk

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Телеканал «Матч ТВ»

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Feduk. Об этом организаторы сообщили на странице во «ВКонтакте».

Выступление должно было состояться 18 февраля, однако мероприятие решили перенести на неопределенный срок. О новом месте проведения концерта и дате пока ничего не известно, однако поклонникам уже предложили вернуть билеты.

8 февраля концерт Feduk отменили в Тюмени. Он должен был пройти 23 февраля. Зрители могут вернуть билеты по месту приобретения. Артист пообещал выступить в городе позже.

Feduk начал свою карьеру в 2010 году. В 2013-м он выпустил дебютный альбом «Сезон пожарче». В том же году он записал главный трек для фильма Антона Борматова «Околофутбола». Артист стал наиболее известен в 2017 году после выхода песни «Розовое вино», записанной совместно с рэпером Элджеем.

В 2021-м музыкант женился на блогерше Александре Новиковой в подмосковной Барвихе. Артист опубликовал совместное фото с возлюбленной, на котором видно кольцо на безымянном пальце Новиковой. В марте 2022 года Новикова родила дочь. Девочку назвали Ниной.

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