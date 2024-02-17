Лоза призвал артистов не переодеваться из-за спецоперации

Композитор Юрий Лоза не одобрил предложение военных певцу Филиппу Киркорову отправиться в зону боевых действий. Его цитирует News.ru.

По мнению Лозы, из-за спецоперации артисты не должны отказываться от сцены или менять репертуар — каждый должен заниматься своим делом.

«Если человек поет «Двигай попой», то что ему теперь вообще не петь или петь «Не двигай попой»? Ну нет у него других песен, а сам он написать не может», — сказал он.

Лоза указал на то, что идти воевать артисты не должны, как и переодеваться.

«Воевать должны те, кто умеют или хотят, а эти люди там только все испортят. Если у артиста веселые песни, у него на сцене прыжки, скачки, гимнастика — есть такие «физкультурники», то зачем на него одевать траурную одежду?» — размышляет Лоза.

Накануне Лоза заявил, что самым страшным наказанием для покинувших Россию шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и певицы Аллы Пугачевой станет забвение.

Ранее Стаса Михайлова пригласили в зону СВО.