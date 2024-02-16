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Бывшая жена Бена Аффлека ведет переговоры о съемках в его новом фильме

Актриса Дженнифер Гарнер ведет переговоры о съемках в триллере Бена Аффлека

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imago stock&people/Global Look Press

Актриса Дженнифер Гарнер может сняться в новом фильме Netflix под названием «Животные». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Гарнер ведет переговоры о съемках в криминальном триллере, режиссером которого выступит ее бывший супруг Бен Аффлек. Также в картине снимется Мэтт Деймон.

После утверждения полного актерского состава создатели фильма планируют начать съемки уже в марте. Аффлек и Деймон также спродюсируют «Животных».

Криминальный триллер расскажет о кандидате в мэры и его жене, у которых похитили сына. Супругам предстоит спасти ребенка и противостоять многочисленным врагам.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поженились в 2005-м после года отношений. Спустя десять лет звезды приняли решение расстаться. У актеров есть трое детей: дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэль. А Дженнифер Лопес родила двойняшек, сына Макса и дочь Эмми, от бывшего мужа Марка Энтони в 2008 году.

Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились.

Ранее звезда «Служебного романа» дала оценку своей карьере.

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