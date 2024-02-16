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«Пел в электричках»: Ваня Дмитриенко рассказал о первых концертах

Певец Ваня Дмитриенко признался, что пел в электричках и метро

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ТНТ

Певец Ваня Дмитриенко во время музыкального шоу «Конфетка» рассказал о своих первых концертах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

18-летний Дмитриенко занял одно из кресел жюри вместе с Тимуром Родригезом. Он признался, что в подростковом возрасте пел в электричках и метро.

«В 13 лет я называл это своим хобби. Я пел в электричках и в метро пел! Там все меня знали, мой первый сольный концерт прошел в электричке!» — сказал исполнитель хита «Венера-Юпитер».

В шоу «Конфетка» песни никому не известных артистов исполняют звезды. В каждом выпуске зрители видят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а после — 5 номеров от артистов, переделавших эти песни в настоящие «конфетки». Авторы лучших выступлений получают приз в 300 тысяч рублей.

В декабре Дмитриенко признался, что в его семье существует новогодняя традиция — ходить вместе в кино в канун Нового года.

«Мы с семьей всегда ходили в кино перед Новым годом. И очень часто смотрели фильм «Елки». До сих пор люблю смотреть его с близкими», — поделился исполнитель.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что посещал клубы свингеров.

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