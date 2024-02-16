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Звезда «Служебного романа» дала оценку своей карьере

Актриса Немоляева призналась, что не может однозначно оценить свою карьеру

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НТВ

Актриса Светлана Немоляева призналась, что не может точно сказать, довольна ли она тем, как сложилась ее карьера. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

«Не могу на такой вопрос ответить «да» или «нет». Это невозможно, потому что в актерской судьбе бывает все: взлеты и падения, неприятности и приятности, победы и непобеды… Жизнь многообразна, она идет своеобразными скачками. Поэтому одним словом на ваш вопрос ответить невозможно», — сказала актриса.

Светлана Немоляева впервые появилась на экранах в 1945 году, она сыграла более 100 ролей. Особую известность она получила после участия в фильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» и «Гараж».

В конце января Светлана Немоляева призналась в ошибках, которые совершила во время воспитания своего сына Александра. Она призналась, что была строгой матерью и часто ограничивала сына. Она считает, что Александру «доставалось» от нее в детстве. По словам Немоляевой, она также уделяла больше времени работе, нежели воспитанию ребенка. Сейчас бы артистка поставила на первый план именно семью.

Ранее звезда фильма «Лед 3» рассказала о желании бросить актерскую карьеру.

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