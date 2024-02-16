Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии после слухов об ухудшении здоровья

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг в беседе с NEWS.ru, что у него воспаление легких.

Варшавер объяснил, что немного приболел. Однако директор театра чувствует себя хорошо и планирует выйти на работу уже сегодня. Он уточнил, что у него три дня нет высокой температуры.

«Слава богу, что не рак. Немножко заболел, сегодня поеду на работу. Это преувеличение, кто-то ко мне хорошо относится, волнуется», — поделился директор «Ленкома».

16 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Марку Варшаверу стало плохо в его московской квартире.

По данным издания, последние пять дней Варшавер находился дома с температурой, болями в груди, кашлем и слабостью. Врачи приезжали к нему несколько раз и якобы диагностировали бронхопневмонию. Как отмечает Mash, директор театра отказывался от госпитализации.

Марк Варшавер работает директором театра «Ленком» с 1987 года, в 2019-м он стал директором с расширенными полномочиями. В 1993-м он стал заслуженным работником культуры России. А в 2001-м директор театра удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

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