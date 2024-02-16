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Бикбаев вспомнил, как выкрал и сжег свой контракт с Меладзе

Певец Бикбаев заявил, что выкрал и сжег свой контракт с Константином Меладзе

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Актер и певец Дмитрий Бикбаев признался в интервью с телеведущей Яной Чуриковой, что выкрал и сжег контракт с Константином Меладзе.

По словам Бикбаева, в один день он оказался в кабинете генерального директора и дождался, когда был один, чтобы забрать контракт из папки. Он удивился, что никто потом не обнаружил пропажу.

Бикбаев работал с Меладзе, когда участвовал в поп-группе БиС. Артист признался, что в какой-то момент ему стало эмоционально тяжело внутри коллектива.

«Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью. Также я понимал, что театр набирает обороты, возможные спектакли. Здесь было две задачи. Во-первых, вырваться без последствий из этой конструкции, в которой есть Влад (певец Влад Соколовский, второй экс-солист группы БиС. – «Газета.Ru»). Я его ни в чем не винил. Мы с ним помирились, хоть и не ругались», — рассказал исполнитель.

Бикбаев отметил, что остатки сожженного контракта выкинул в пруд рядом с телецентром «Останкино». Артист заявил, что этот водоем впоследствии стал его «местом силы».

Ранее Влад Соколовский заявил, что Меладзе давал слишком много воли артистам.

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