Легендарная мокрая рубашка мистера Дарси будет пущена с торгов

На предстоящем аукционе в Лондоне будет выставлена легендарная мокрая рубашка мистера Дарси, которую одел Колин Ферт в экранизации «Гордости и предубеждения» от ВВС. Кроме того, среди лотов будут платья, принадлежавшие Дрю Бэрримор и Хелене Бонем Картер, пишет The Guardian.

Ожидается, что рубашка Ферта из фильма по роману Джейн Остин может быть продана за сумму от семи до десяти тысяч фунтов стерлингов. Сцена, где актер появляется после купания в этой рубашке, стала культовой и была пересмотрена в фильме «Дневник Бриджит Джонс», где Колин Ферт также исполнил роль мистера Дарси.

В этом феврале уже продали комплект кроссовок шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана за рекордные $8,032 млн. Это рекордная сумма продажи для кроссовок, использовавшихся в матчах. Среди вещей баскетболиста дороже была только майка с первой игры финальной серии 1998 года, которую купили за $10,1 млн. В 2023 году кроссовки со второго матча того финала были приобретены за рекордные на тот момент $2,2 млн.

Ранее на аукционе продали 285-летний лимон за $1780.