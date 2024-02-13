Бывший участник КВН вспомнил, как его ударили из-за номера с поцелуем

Юморист Илья Швецов рассказал в проекте «Мне смешно», как на него напали после номера в КВН.

Швецов вспомнил, что инцидент произошел после его пародии на поэта Сергея Есенина. По сценарию артист должен был поцеловать сидящую в зале девушку. В ходе выступления он поцеловал случайную даму из зала.

«Нужно было сделать вид, что я ее засосал. Но я, естественно, ее не засасывал, целовал как-то в щеку и все», — поделился комик.

По словам Швецова, после выступления к нему подошел незнакомец и спросил, он ли играл Есенина. После утвердительного ответа мужчина ударил его по лицу, сел в машину и уехал. Позже юморист узнал, что неизвестным был возлюбленным той девушки, которую он поцеловал во время номера.

Швецов начал свою карьеру в КВН. В 2017-м он принял участие в первом сезоне шоу «Открытый микрофон» под псевдонимом «Швед». В 2018-м артист стал одним из сценаристом сериала «Год культуры». В 2020-м он писал сценарий для проекта «Зона комфорта» с Гариком Харламовым в главной роли. Юморист также появлялся в проекте «Comedy Баттл».

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