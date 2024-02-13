Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бывший участник КВН вспомнил, как его ударили из-за номера с поцелуем

Бывший участник КВН Швецов рассказал, что его ударили из-за номера с поцелуем

close
100%
ТНТ

Юморист Илья Швецов рассказал в проекте «Мне смешно», как на него напали после номера в КВН.

Швецов вспомнил, что инцидент произошел после его пародии на поэта Сергея Есенина. По сценарию артист должен был поцеловать сидящую в зале девушку. В ходе выступления он поцеловал случайную даму из зала.

«Нужно было сделать вид, что я ее засосал. Но я, естественно, ее не засасывал, целовал как-то в щеку и все», — поделился комик.

По словам Швецова, после выступления к нему подошел незнакомец и спросил, он ли играл Есенина. После утвердительного ответа мужчина ударил его по лицу, сел в машину и уехал. Позже юморист узнал, что неизвестным был возлюбленным той девушки, которую он поцеловал во время номера.

Швецов начал свою карьеру в КВН. В 2017-м он принял участие в первом сезоне шоу «Открытый микрофон» под псевдонимом «Швед». В 2018-м артист стал одним из сценаристом сериала «Год культуры». В 2020-м он писал сценарий для проекта «Зона комфорта» с Гариком Харламовым в главной роли. Юморист также появлялся в проекте «Comedy Баттл».

Ранее бывший продюсер Лободы высмеяла Анну Асти за копирование образа певицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами