Анна Калашникова лишилась секса из-за недавней пластики

Модель Анна Калашникова в интервью порталу PROZvezd отметила, что ей запретили заниматься интимом после пластики ягодиц.

«Сейчас я прохожу реабилитацию: врач сказал, что она займет примерно один месяц. Все это время я должна буду ходить в специальном белье. Оно, конечно, совсем не сексуальное – мне показано носить такие длинные панталончики. Но ничего не поделаешь! Хожу в них», — посетовала Калашникова.

Модель добавила, что хирург порекомендовал ей на месяц воздержаться от интимной жизни. Калашникова решила соблюдать предписания врача, поэтому пока у них с возлюбленным секса после пластики не было. При этом девушка уточнила, что у них с партнером и так есть чем заняться помимо любви.

«Сейчас главное, чтобы все прижилось, не было никаких воспалений. Поэтому мы держим себя в руках. Но сны уже разные начинаются сниться», — пожаловалась Калашникова.

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