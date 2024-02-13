Продюсер Киселев объяснил нежелание российских артистов петь вместе с SHAMAN

Продюсер Владимир Киселев в разговоре с Daily Moscow объяснил нежелание артистов петь на одной сцене с SHAMAN.

«Люди, которые являются руководителями идеологических отделов, вообще понимают, что большие артисты не хотят быть «свитой» у молодого артиста, который заявляет, что он «самый патриотический певец страны». А они не патриоты — Коля Басков, Расторгуев? Как так можно говорить», — отметил Киселев.

Он также выразил мнение, что в искусстве вообще не стоит использовать амбициозное слово «самый». Киселев считает, что артисты могут называть себя только «одними из», например, самых патриотичных. Он также заверил, что ни более опытные певцы, ни молодые музыканты не завидуют SHAMAN, так как сами уже прошли через непростой путь обретения популярности.

«Как может завидовать Киркоров, Басков, Лепс, «Земляне» певцу, который еще не проявился, пробился через голову? А «Грибы», а Даня Милохин, а Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина – все талантливые люди. Они тоже все пробивались», — резюмировал продюсер.

Ранее участвовавший в «голой» вечеринке Киркоров приехал в Горловку.