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Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью из России

Актер Том Круз объявил об отношениях с экс-моделью и дочерью депутата Хайровой

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elsina_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудский актер Том Круз официально объявил об отношениях с бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой. Об этом написал портал Daily Mail.

36-летняя Эльсина Хайрова — дочь известного российского депутата Рината Хайрова и бывшая жена бизнесмена, занимающегося бриллиантами.

Источник журнала отметил, что родные и близкие Эльсины знают об отношениях с 61-летней мировой звездой. За последние несколько недель актер и экс-модель очень сблизились, добавил источник.

Тем не менее пара не фотографируется вместе, так как хочет сохранить конфиденциальность, пояснил собеседник Daily Mail.

В декабре 2023 года экс-депутат Госдумы Ринат Хайров опровергал информацию о романе своей дочери с Томом Крузом. Бывший парламентарий заявлял, что это чушь и «оплачиваемая грязь».

Однако уже в начале января 2024-го Круза засняли на свидании вместе с Эльсиной Хайровой после слухов о романе.

Ранее Ким Кардашьян засняли на вечеринке с Канье Уэстом.

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