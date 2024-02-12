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Рэпер ST выразил поддержку Путину

Рэпер ST заявил, что поддерживает популярность роликов с Путиным под его песню

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st_stoizsta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) удивился тому, что в соцсетях завирусились вырезки из интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону под его песню «Дай ему сил». Слова музыканта передает РИА Новости.

«Если делают такие видео, то я хорошо к этому отношусь. Я поддерживаю нашего президента, поэтому если моя музыка соприкасается с такими роликами, это же здорово», — заявил Степанов.

6 февраля ST исполнил свои песни для бойцов Росгвардии в Луганской народной республике (ЛНР). 9 февраля состоялся официальный релиз песни «Дай ему сил». Музыкант признался, что ему важно было получить обратную связь о своем творчестве. Рэпер заявил, что военнослужащие оценили его песни и порадовались, что патриотические композиции появляются. Также рэпер обрадовался тому, что его концерт на передовой получился достаточно камерным.

Позднее Степанов признался, что написал новую композицию во время поездки в Донбасс, однако изначально не планировал выпускать трек. После того как военнослужащие спросили, почему песня не выходит, он принял решение ее выпустить.

Ранее сообщалось, что в Дубае отменили концерт группы «Би-2» по требованию дипломатов РФ.

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