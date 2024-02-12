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Петросяна готовят к операции после падения

«360»: юмористу Петросяну предстоит операция из-за перелома после падения

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@petrosyanevgeny/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Юмористу Евгению Петросяну предстоит операция из-за перелома, который он получил после падения, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник. Сейчас комик находится в Боткинской больнице.

По информации источника, Петросян сломал правое плечо, сейчас он в гипсе, проходит подготовку к операции. В больнице комик лежит не под своей фамилией.

Напомним, о госпитализации народного артиста РСФСР с переломом предплечья со смещением стало известно сегодня. Сообщалось, что Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве, в больницу его увезли на скорой.

Ранее звезду «Интернов» госпитализировали с пневмонией.

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