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Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ третий уикенд подряд

Kinobusiness: фильм «Мастер и Маргарита» собрал 1,5 млрд рублей в кинотеатрах

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АМЕДИА

Отечественный фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

По данным портала, в общей сложности кинокартина собрала уже почти 1,5 млрд рублей.

Вслед за «Мастером и Маргаритой» в рейтинге самых кассовых фильмов за уикенд оказался «Конец славы», который собрал за неделю 70,5 млн руб. Однако в общей сложности сборы фильма составили. 231,3 млн рублей.

«Бременские музыканты» собрали за неделю 51,3 млн рублей, но за все время проката — 2,94 млрд рублей. Вторая часть «Холопа» собрала 48,4 млн рублей за неделю и 3,85 млрд рублей — за все время проката.

Замкнул пятерку кассовых фильмов недели «Воздух», принесший в кассу 41,1 млн рублей при 428,2 млн рублей за все время показов в кинотеатрах.

Ранее актер Виктор Добронравов заявил, что российская киноиндустрия сейчас находится на подъеме.

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