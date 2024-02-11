«Это тебе не принадлежит»: Дмитрий Дюжев о высказываниях Кологривого

Актер Дмитрий Дюжев в беседе с kp.ru объяснил критические высказывания Никиты Кологривого его незрелостью.

«Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно, когда они являются открытием, и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества. Но только когда приходит зрелость, ты понимаешь, что все это тебе не принадлежит», — пояснил Дюжев.

Он также назвал Кологривого замечательным актером и признался, что ему очень понравилась работа коллеги в сериале «Слово пацана». Дюжев посоветовал артисту учиться у более опытных коллег, которым удалось достичь небывалых вершин в актерском мастерстве.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на Первом канале с Александром Гордоном.

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