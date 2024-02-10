Том Круз может сняться в новом фильме «Тарантино»

Голливудский актер Том Круз может сняться в новом фильме режиссера Квентина Тарантино «Кинокритик». Об этом сообщил журналист Джефф Снайдер на своем портале The InSneider.

Снайдер утверждает, что Круз ведет переговоры о присоединении к съемкам и пересматривает свое рабочее расписание, чтобы сыграть роль второго плана в последнем фильме режиссера.

Режиссер Квентин Тарантино начнет съемки своего последнего фильма «Кинокритик» в 2025 году.

Производство десятой картины, которая, по словам Тарантино, должна стать в его карьере последней, задерживается, по данным портала, из-за исполнителя одной из главных ролей Брэда Питта.

По сюжету картины талантливый кинокритик публикует свои рецензии на популярные фильмы в журнале для взрослых. Действие «Кинокритика» развернется в Южной Калифорнии в 1977 году.

Ранее был раскрыт сюжет фильма, для которого Леонардо Ди Каприо перевоплотится в хиппи.