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Мизулина возмутилась сравнению Маяковского с «рэпером в носке» Vacio

Мизулина призвала не сравнить Маяковского с рэпером Vacio

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Нина Зотина/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась сравнению рэперов Vacio, Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) и Scally Milano с поэтами Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На встрече со студентами в Казани Мизулина заявила, что россияне не должны использовать мат в публичном пространстве на претензию, что после ее жалоб музыкантам запикивают брань в песнях. Один из студентов заявил, что нецензурная лексика является частью языка и творческим инструментом артистов. Он отметил, что мат использовали Есенин и Маяковский.

Мизулина призвала не сравнивать Маяковского с современными рэперами, так как, по ее мнению, они представляют разную художественную и культурную ценность.

«Ты видел тексты Scally Milano хоть один? <…> Очень жаль [что не слышал] потому что ты проводишь аналогии с Маяковским и великими людьми и сравниваешь это с иноагентом Оксимироном и рэпером в носке», — заявила глава «Лиги безопасного интернета».

Под «рэпером в носке» Мизулина подразумевала рэпера Vacio. Исполнитель пришел в одном носке на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой.

Ранее Мизулина поспорила со студентом о судьбе Милохина и заставила его извиняться.

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