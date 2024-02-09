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Концерт Доры в Саратове предложили отменить

Спортсмен Улегин призвал отменить концерт Доры в Саратове из-за критики СВО

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@mentaldora/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Сергей Улегин призвал отменить концерт певицы Доры в Саратове. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Приезжает молодая яркая девушка с розовыми волосами, о ее творчестве, да и о ней самой раньше ничего не слышал и не видел. Решил поинтересоваться, возможно действительно, что-то новое в музыке, может очень талантливый исполнитель. Попались песни с названиями «Дорадура», «Папик», «Барбисайз» и прочие», — написал Улегин.

Он отметил, что музыка — это дело вкуса, однако ему не хотелось бы, чтобы Дора выступала в Саратове. По словам Улегина, он нашел некие ссылки, где прочитал о том, что певица призывает молодых людей «к противоправным действиям» и критикует СВО.

Спортсмен убежден, что музыка Доры может негативным образом повлиять на умы молодежи. Улегин считает, что сейчас следует давать выступать патриотическим артистам, которые давали концерты на передовой, «которые несут правильные ориентиры и ценности для подрастающего поколения».

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