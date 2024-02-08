Муцениеце во второй раз потребовала от Павла Прилучного треть его заработков

Актриса Агата Муцениеце разорвала мирное соглашение с бывшим мужем, актером Павлом Прилучным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Муцениеце снова обратилась в Головинский суд Москвы с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты равные 1/3 дохода актера. По данным издания, актрису не устроило то, что она получает 100 тысяч рублей от Прилучного на содержание их общих детей при том, что заработок актера составляет несколько миллионов рублей.

1 ноября 2023 года Агата Муцениеце подала иск против своего бывшего супруга Павла Прилучного. Артистка потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. Актриса планировала получать 30% заработка Павла Прилучного на алименты сыну и дочери до 2031 года — пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, тогда сумма снизится до 25%. При этом сообщалось, что Павел получает около полумиллиона рублей за съемочный день.

В декабре Муцениеце отказалась от иска к актеру Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих детей.

Актеры Муцениеце и Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 10-летний Тимофей и 6-летняя Мия.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что отвела детей от Прилучного к психологу.