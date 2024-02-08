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Кети Топурия беременна в третий раз

«СтарХит»: певица Кети Топурия станет матерью в третий раз

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Пресс-служба ТНТ

Певица Кети Топурия ждет третьего ребенка. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на окружение артистки.

По словам знакомых певицы, Топурия и ее супруг, бизнесмен Лев Деньгов, планировали пополнение в семье и очень хотели еще детей. Как отмечает источник, беременность протекает легко. Артистка находится уже на седьмом месяце.

«Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов. Знаю, что в декрет планирует уйти незадолго до родов, как было и в прошлый раз, сейчас они с мужем активно готовятся к долгожданному событию», — сообщили в окружении артистки.

Слухи о беременности Топурии появились в феврале, когда та вышла на сцену в объемном жакете.

Топурия вышла замуж за Льва Деньгова в 2020 году. Через год у пары появился общий ребенок. Мальчика назвали Адамом. У певицы также есть дочь Оливия от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Артистка рассказывала, что первое время девочка не воспринимала отчима всерьез и не реагировала на его замечания, но мужчина смог найти подход к ней.

Ранее звезда «Реальных пацанов» раскрыла свою беременность.

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