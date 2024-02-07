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Суд проверит законность штрафа рэперу Noize MC*

Московский городской суд рассмотрит законность штрафа рэперу Noize MC

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Noize MC/YouTube

Московский городской суд проверит законность штрафа в размере 30 тысяч рублей, который получил рэпер Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента на публикациях в интернете. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд зарегистрировал жалобу Алексеева на постановление суда первой инстанции. Дата заседания не назначена», — уточнили в суде.

После начала спецоперации России на Украине Алексеев покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов. В сентябрьском интервью Галине Юзефович Noize MC рассказывал, что не жалеет об отъезде и понимает, что в России после признания иноагентом испытывал бы трудности с тем, чтобы заниматься творчеством.

При этом Алексеев отметил, что скучает по людям, которые остались в России и которых он больше не может встретить.

8 ноября Noize MC снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Уточнялось, что рэпер не предоставил правоохранителям сведений, предусмотренных законодательством.

Ранее мэр Владивостока призвал отменить концерты Арбениной и Орбакайте.

*  признан в РФ иностранным агентом
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