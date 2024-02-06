Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Звезда «Слова пацана» занял у матери 110 тысяч рублей для переезда в Москву

Актер Минекаев рассказал, что занял у матери 110 тыс. рублей для переезда в Москву

close
100%
START

Актер Рузиль Минекаев признался в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что занимал у матери деньги для переезда в Москву.

По словам Минекаева, мать одолжила ему 110 тысяч рублей, чтобы обустроиться в столице России. Актер признался, что Москва встретила его недружелюбно. Он рассказал, что первое время снимал комнату «с каким-то алкашом» и трудился на двух работал без выходных. Минекаев переехал в Москву в 2019 году вместе со своим другом после поступления на заочный факультет ГИТИСа.

«Да я думаю, она всех принимает так же хреново. Ну я не знаю, я ни разу не видел, не слышал, чтобы кто-то приехал и все так легко и гладко», — рассказал артист.

Рузиль Минекаев стал известен после роли Марата в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В феврале режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала. Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

Ранее Рузиль Минекаев заявил, что второй сезон может испортить «Слово пацана».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами