В Нижнем Новгороде отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппорт и Алексея Серебрякова. Об этом сообщает ТАСС.

Причина отмены спектакля неизвестна. Как отмечает издание, в московском Театре Эстрады пока не планируют приостанавливать показы «Эйнштейна и Маргариты».

4 февраля 76.ru сообщил, что постановку «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения». Она а должна была пройти в концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум». Сначала спектакль был запланирован на 25 февраля, потом его перенесли на 26 февраля, в итоге вовсе сняли с репертуара.

На спектакль пожаловались местные активисты. Их не устроила не сама постановка, а то, что в ней играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Они заявили, что артисты проживают за границей и выступают против специальной военной операции на Украине, при этом зарабатывая деньги в России.

В 2023 году спектакль сняли с показов в нескольких городах: в феврале в Петербурге «по техническим причинам», в мае в Екатеринбурге без официального объяснения и в июне в Новосибирске после жалобы на актеров местного общественного движения «Совет отцов».

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