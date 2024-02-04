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В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» после жалоб активистов

В Ярославле после жалоб активистов отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, причиной этому стали жалобы местных активистов. Об этом сообщает 76.ru.

В публикации отмечается, что постановку должны были показать 25 февраля сцене концертно-зрелищного центра «Миллениум». Спектакль перенесли на 26 февраля, а позднее он полностью пропал из афиши. В КЦЗ утверждают, что зрителям вернут деньги за билеты.

По данным издания, один из активистов — ярославский общественник Сергей Казанский — направил письма с требованием отменить спектакль, в частности, губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, в региональную думу, в Министерство культуры.

По словам активиста, он возмущен тем, что артисты спектакля проживают за границей и выступают против российско-украинского конфликта.

В июне 2023 года в Новосибирске отменили показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт.

Постановка должна была состояться 20 июня в Дворце культуры железнодорожников. Причины, по которым отменен «Эйнштейн и Маргарита», неизвестны.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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