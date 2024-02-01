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Юрий Лоза спел «Плот» на надувном матрасе и заявил, что Бари Алибасов «не понимает в музыке»

Певец Юрий Лоза признался, что благодарен Алибасову за недооцененный «Плот»

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Телеканал «Россия 1»

Певец и композитор Юрий Лоза на шоу «Судьба человека» вспомнил, что продюсер Бари Алибасов забраковал песню «Плот», которая позже стала хитом.

«Он сказал, что песня плохая, я пожал плечами и слава Богу. Мне повезло, что Алибасов не понимает в музыке совсем. Если бы он понимал, то взял бы ее, и она стала бы ''интегральской'' (группы «Интеграл». — «Газета.Ru»), а так стала моей. До 1989 года я с ней ''тыкался'', пока она не попала в ''Песню года'', — рассказал Лоза.

Музыкант считает, что Алибасов не сказал о нем ни одного хорошего слова после разрыва сотрудничества. Тем не менее композитор благодарен бывшему коллеге за то, что продюсер не оценил по достоинству потенциал «Плота».

Лоза также рассказал, что интерес к музыке в нем проявился еще в подростковом возрасте. Он вдохновился одним из соседей, который умел играть на гитаре, и поставил себе цель научиться играть также. Лоза быстро увлекся музыкой и спустя некоторое время стал главным гитаристом своего двора, зная всего четыре аккорда.

Ранее Юрий Лоза рассказал, готов ли он поехать в Донбасс.

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