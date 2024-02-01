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Решение о депортации в Израиль группы «Би-2» было принято после совещания в МИД Таиланда

Решение о депортации в Израиль музыкантов «Би-2» принял МИД Таиланда

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Организатор концертов группы «Би-2» Максим Волков заявил, что решение о депортации музыкантов в Израиль было принято после совещания в министерстве иностранных дел Таиланда. Об этом Волков рассказал в интервью агентству РБК.

По его словам, организаторы занимались тем, чтобы музыкантов, имеющих российские паспорта, не выслали в Россию. Волков отметил, что решение о депортации группы в Израиль было принято властями Таиланда утром 31 января после совещания во внешнеполитическом ведомстве страны. Он поблагодарил консулов Израиля и Австрии за помощь музыкантам.

Ранее израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что депортированные члены группы «Би-2» находятся на пути в Израиль.

31 января стало известно, что о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2» договорились израильский консул и иммиграционные органы Таиланда.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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