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Айза объяснила, почему перестала участвовать в телешоу

Блогерша Айза-Лилуна Ай отказывалась от участия в телешоу из-за проблем со здоровьем

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказывалась от участия в телешоу.

Айза объяснила, что ей нужен был отдых от телевидения из-за проблем со здоровьем.

«Слава богу, меня, старушку, еще помнят и даже любят. Зовут. Но я приводила свое здоровье в порядок. Съемки в шоу — это большие эмоциональные нагрузки», — поделилась блогерша.

Айза намекнула, что уже отдохнула и готова к съемкам. Она пообещала, что скоро можно ждать ее на экранах.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

В январе Айза сообщила, что совсем перестала общаться с Гуфом. Блогерша уточнила, что их общий сын, возможно, поддерживает связь с отцом, однако она — нет. Бизнесвумен призналась, что ей стало хорошо после этого. Айза также на время прекратила общение со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее рэпер Гуф сделал парное тату с новой девушкой.

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