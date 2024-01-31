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Павел Деревянко раскрыл отношения с детьми новой возлюбленной

Актер Павел Деревянко заявил, что подружился с детьми новой возлюбленной

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко вышел в свет со своей новой возлюбленной, бизнесвумен Зоей Фуць, на премьеру фильма «Конец славы». Об этом сообщает kp.ru.

Деревянко признался, что подружился с детьми Фуць. У бизнесвумен два сына от первого брака. Актер является отцом двух дочерей от Дарьи Мясищевой. Артист отметил, что только планирует знакомить партнершу с девочками.

Деревянко уточнил, что знаком с Фуць уже несколько лет, однако они не сразу понравились друг другу в романтическом плане.

«Все происходило на основе дружбы, а потом я понял, что это лучшая женщина. Я влюбился», — поделился артист.

У Деревянко есть дочери 2010 и 2014 года рождения от Дарьи Мясищевой. Старшая дочь артиста Варвара учится в седьмом классе, а младшая Александра — в третьем. По словам Деревянко, он видится с девочками не так часто, как ему хотелось бы, но Мясищева здесь ни при чем — бизнесвумен не запрещает детям общаться с отцом. Из-за многочисленных съемок актера и различных занятий девочек они не успевают провести время вместе.

Ранее Деревянко рассказал, что добивался своей новой девушки три года.

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