Павел Деревянко раскрыл отношения с детьми новой возлюбленной

Актер Павел Деревянко вышел в свет со своей новой возлюбленной, бизнесвумен Зоей Фуць, на премьеру фильма «Конец славы». Об этом сообщает kp.ru.

Деревянко признался, что подружился с детьми Фуць. У бизнесвумен два сына от первого брака. Актер является отцом двух дочерей от Дарьи Мясищевой. Артист отметил, что только планирует знакомить партнершу с девочками.

Деревянко уточнил, что знаком с Фуць уже несколько лет, однако они не сразу понравились друг другу в романтическом плане.

«Все происходило на основе дружбы, а потом я понял, что это лучшая женщина. Я влюбился», — поделился артист.

У Деревянко есть дочери 2010 и 2014 года рождения от Дарьи Мясищевой. Старшая дочь артиста Варвара учится в седьмом классе, а младшая Александра — в третьем. По словам Деревянко, он видится с девочками не так часто, как ему хотелось бы, но Мясищева здесь ни при чем — бизнесвумен не запрещает детям общаться с отцом. Из-за многочисленных съемок актера и различных занятий девочек они не успевают провести время вместе.

Ранее Деревянко рассказал, что добивался своей новой девушки три года.