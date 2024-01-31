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Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого: «Впечатляет»

Актер Сергей Безруков заявил, что Никита Кологривый стал звездой

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Сергей Безруков в подкасте Первого канала «Креативные индустрии» назвал впечатляющей работу Никиты Кологривого на съемках их совместного фильма «Момент истины».

«Для Никиты Кологривого, который сейчас стал звездой, эта роль — одна из таких интересных в его творческой биографии. Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет. По тем сложнейшим съемкам, которые были, по характеру героя и то, что он переживает, например, в истории с матерью», — отметил Безруков.

По словам артиста, их с Кологривым персонажи отличаются от тех, которых сыграл Владислав Галкин и Евгений Миронов в фильме 2001 года. Безруков считает, что ключевой отличие старой от новой версии картины заключается в личных историях главных героев. Актер уточнил, что в «Моменте истины» кроме аспектов военного детектива шоураннеры решили сделать акцент также и «на человеке».

Сюжет описывает события конца Великой Отечественной войны, когда российским солдатам нужно было вычислить группу шпионов-диверсантов, передающую важную информацию в стан врага. Безруков сыграл капитана Алехина, а Кологривый выступил в роли старшего лейтенанта Таманцева.

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