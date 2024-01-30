Звезда «Реальных пацанов» раскрыла свою беременность

Актриса Зоя Бербер рассекретила свою беременность, опубликовав фото с округлившимся животом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом! Спасибо, мы [с Максимом Белбородовым] старались…удивить», — написала звезда «Реальных пацанов».

Поклонники Бербер сразу же начали поздравлять актрису с пополнением в семье.

«Зоя и Максим, поздравляю вас от всей души! Вы невероятно красивая пара. Я уверена, что вы будете чудесным родителями»; «Зоя, как же радостно за вас»; «Безграничного вам счастья и здоровья», — обрадовались в комментариях.

В конце декабря Зоя Бербер заявила, что ее коллега Максим Белбородов сделал ей предложение. Дата свадьбы не сообщалась. Бербер и Белбородов выходили вместе в свет, но не отвечали на вопросы о личной жизни. В 2023 году в сети появились слухи о романе пары, но актеры в комментариях только отшучивались. А в октябре звезда «Реальных пацанов» призналась, что хотела бы завести еще детей и «серьезные отношения», не упомянув в интервью своего возлюбленного.

У актрисы есть дочь Надежда, которую она родила от Александра Синегузова, сценариста из Читы. Пара познакомилась еще в 2010 году на съемках пилотных серий первого сезона «Реальных пацанов». Бербер признавалась, что многое в сериале было взято из их семейной жизни, поэтому ей было легко работать на площадке. А осенью 2020 года стало известно о расставании пары.

Ранее Ирина Безрукова вспомнила о неприятной сцене с поцелуем на съемках.