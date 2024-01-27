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Дарья Мороз прекратила сниматься в постельных сценах

Актриса Дарья Мороз заявила, что больше не хочет сниматься в постельных сценах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Дарья Мороз призналась в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук, что больше не планирует сниматься в постельных сценах.

Мороз отметила, что в своем режиссерском дебюте специально вписала такую сцену с собой и Вячеславом Чепурченко, чтобы поставить точку на этом.

«И дальше в конце происходит там полный демс. На нас сыпется посуда и дальше я как бы произношу неприличное слово. Что я хотела сказать. Я хотела сказать, ребята, этим я для себя подвести черту. <…> Ну в самом деле. Ну сколько можно?» — заявила артистка.

Мороз отметила, что после сериала «Содержанки» она стала получать множество сценариев, в которых были постельные сцены. По ее словам, не многие такие проекты были качественными, поэтому она отказывалась.

«Причем там обычно так было: какая-нибудь суровая стерва/учительница/полицейский/директорша/строгая мать, которая тайком с каким-то чуваком в машине жестко зажигает. И я сразу: «Закрываем, выбрасываем!» — вспомнила актриса.

Мороз призналась, что ей непросто сниматься в постельных сценах. Однако она относится к этому как к работе.

«Мне родители очень рано объяснили, что если ты идешь в эту профессию, то тело такой же твой инструмент, как голос, эмоции. Ты должен понимать, что если соглашаешься на профессию, то не должен потом выкобениваться, мол: «Нет, я этого не делаю», — заявила Мороз.

Ранее Дарья Мороз рассказала, почему считает себя белой вороной.

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