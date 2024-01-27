Эвелина Бледанс оправдалась за поцелуй сына в губы

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс заявила в беседе с Woman.ru, что нет ничего страшного в поцелуе сына в губы.

Бледанс столкнулась с критикой после того, как опубликовала ролик, в котором целует 11-летнего сына Семена в губы. По словам телеведущей, в видео никто не целовался в засос, поэтому это нормально.

«Если ребенок прижимается губами к твоим губам, как будто зубы тебе сейчас выдавит, оттолкнуть его нельзя. Правильно? И ничего там такого страшного нет», — заявила актриса.

Бледанс назвала «прекрасным и замечательным», если ребенок так сильно любит мать, что хочет ее целовать. Она считает, что в такой момент нельзя оттолкнуть дитя, так как это может нанести ему сильную психологическую травму.

Бледанс отметила, что поклонники поддержали ее после хейта из-за видео.

«Конечно, идиотов много, и это неприятно. Но адекватных людей все-таки намного больше, и они понимают, что в этом нет никакого второго дна», — заверила звезда.

Бледанс воспитывает сына от режиссера Александра Семина. Мальчик родился с синдромом Дауна в 2012 году. В 2016-м артистка и кинематографист развелись. Бледанс сохранила дружеские отношения с экс-супругом. Она рассказывала, что бывший муж участвует в судьбе их общего ребенка.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын случайно забрал чужие ключи со съемок «Дуэтов».