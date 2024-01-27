Галкину запретили въезд на Бали

Комику Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) запретили въезд на Бали, где 27 января у него должен был состояться концерт. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Юморист должен был выступать в IC Center Bali с программой «Прекрасное недалеко», однако пограничная служба не пустила его на Бали.

Предполагается, что поводом для такого решения могли послужить различные политические высказывания Галкина, которые он допускал на концертах в турецкой Анталье, кипрском Лимассоле и других городах. Во время выступлений юморист, по словам журналистов, публично говорил, что спонсирует Вооруженные силы Украины и шутил на тему атак беспилотников на Москву.

Продажа билетов на концерт Галкина приостановлена. Билеты на мероприятие стоили от 4,5 до 14 тысяч рублей.

На прошлой неделе стало известно о срыве концертов Галкина в Таиланде. Позднее сообщалось, что в городе Паттайя выступление было отменено по запросу организаторов юмориста.

Галкин должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff. Билеты на тайские концерты Галкина продавались по цене от 8,5 до 16 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин отказался выступать в Дубае.